Efterforsker voldtægt af yngre kvinde

Nordjyllands Politi er søndag morgen i fuld gang med at efterforske en voldtægtsanmeldelse fra en yngre kvinde

Nordjyllands Politi modtog nytårsnat en anmeldelse om en voldtægt af en yngre kvinde.

Overgrebet skulle ifølge den nordjyske politikreds være fundet sted på Østerbrogade i Nørresundby omkring klokken 2.30.

Ekstra Bladets billeder fra stedet viser, at politiet natten til søndag kort tid efter anmeldelsen valgte at afspærre et større område på Østerbrogade, hvorefter en hundepatrulje undersøgte stedet nærmere.

En hundepatrulje undersøgte i løbet af natten det formodede gerningssted nærmere på Østerbrogade i Nørresundby. Foto: René Schütze

Ingen anholdte

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund bekræfter anmeldelsen overfor Ekstra Bladet.

- Vi modtog en anmeldelse klokken 3.05 i nat om, at en yngre kvinde skulle være blevet voldtaget på Østerbrogade. Vi har været til stede i området i løbet af natten, og det er fortsat en sag vi efterforsker, slår Mads Hessellund fast.

- Indtil videre er der ikke nogen anholdte i sagen, siger vagtchefen.

Af hensyn til politikredsens efterforskning ønsker Mads Hessellund ikke på nuværende tidspunkt at oplyse yderligere i sagen.