Efterforskning holdes hemmelig: Præst skal blive bag tremmer

Retten i Hillerød lukkede dørene for endnu et retsmøde i sagen om den forsvundne Maria From Jakobsen

Præsten Thomas Gotthard skal blive bag tremmer mindst fire uger mere. Det besluttede en dommer i Retten i Hillerød mandag ved et retsmøde om fristforlængelse.

Den 44-årige mand er sigtet for at slå sin hustru ihjel. Han har siden sin anholdelse i november nægtet sig skyldig.

Baggrunden for den fortsatte fængsling blev offentligheden ikke indviet i. Dommeren besluttede nemlig ved retsmødets start at lukke dørene på anklagerens anmodning og trods pressens protester.

Anklager Anne-Mette Wedell Seerup mente, at et offentligt retsmøde ville påvirke sagens opklaring, og at der var detaljer om efterforskningen, som offentligheden ikke skulle have at vide.

Svarede ikke på spørgsmål

44-årige Thomas Gotthard var iført sort tøj - blandt andet en sort habitjakke - og sorte sneakers. Den høje, ranglede præst havde mundbind på, da han kom ind i retten og satte sig ved siden af sin forsvarer, som med det samme meddelte, at hans klient ikke ville svare på spørgsmål under retsmødet.

- Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt at man sidder og afgiver delforklaringer hver fjerde uge i retten. Jeg synes, det er bedre, at man samler det sammen til nogle lidt større afhøringer hos politiet, så det er min beslutning, forklarede advokaten Jesper Storm Thygesen efter fristforlængelsen til Ekstra Bladet.

Han oplyser samtidig, at han ikke kommer til at kære de fire ugers fængsling til Østre Landsret.

- Det tror jeg ikke, vi får noget ud af. Retten har taget stilling til mistankegrundlaget flere gange, og Landsretten har tiltrådt det. At de skulle sige noget andet nu, har jeg svært ved at få øje på.

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober, og sagen blev først anset som en frivillig forsvindingssag. Siden er hendes mand og far til hendes to små børn blevet anholdt og sigtet for drabet.

Maria From Jakobsen er psykolog og mor til to. Privatfoto