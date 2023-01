Efterforskning tyder på drab og selvmord

En kvinde og hendes to børn er søndag eftermiddag fundet døde i Vejrumbro. Det drejer sig om en kvinde på 49-årig og to børn på 11 og 14 år

Foreløbigt er der intet, der tyder på, at andre end afdøde har været involveret i forbindelse med dødsfaldene på to børn og en kvinde

Klokken 14.26 søndag 22. januar fik politiet en en anmeldelse om nogle mistænkelige dødsfald på en adresse i Vejrumbro øst for Viborg. Politiet fandt herefter en 49-årig kvinde og hendes to børn på 11 og 14 år, der alle tre var afgået ved døden.

Det var en bekendt af familien, der fandt de afdøde og slog alarm, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har hele dagen arbejdet i området med hundepatruljer og kriminalteknikere, hvor de har forsøgt at klarlægge omstændighederne ved dødsfaldet.

Efterforskning fortsætter

Politiets foreløbige efterforskning tyder på, at der ikke har været andre end kvinden og hendes to børn involveret i forbindelse med dødsfaldene.

- Vi er altid meget forsigtige med at konkludere noget for tidligt, så vi efterforsker sagen som enhver anden drabssag, hvor vi kigger i flere retninger.

- Vores foreløbige efterforskning tyder på, at kvinden formentlig har dræbt de to børn for derefter formodentlig at slå sig selv ihjel, men vi efterforsker som nævnt fortsat i flere retninger. fortæller vicepolitiinspektør Jim Hansen, der er leder af den centrale efterforskningsafdeling hos Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En stor del af Østervangsvej i Vejrumbro er fortsat spærret af, mens politiet arbejder på stedet. Politiet kan ikke oplyse, hvor længe undersøgelserne vil stå på, men politiet slår fast, at de også mandag vil være til stede i området.

Opdateres ...