Efterforskningen i Mia-sagen fortsætter 'ufortøvet': - Hun skal findes

Nordjyllands Politi fortsætter 'ufortrødent', som politiet skriver, efterforskningen i sagen om den forsvundne 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Den kredser om flere spor, skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Først og fremmest leder vi efter Mia. Vi eftersøger hende intensivt. Hun skal findes. Vi har en række spor at gå efter. Dem forfølger vi. Det indebærer blandt andet en kortlægning af hendes og de anholdtes færden. Hvor de har været hvornår. Det er det, vi arbejder ud fra. Blandt andet,' siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Her fremgår det også, at politiet fortsætter undersøgelserne på de tre adresser, som i går blev afspærret af politiet.

Det gælder også adresserne på de to 36-årige mænd, der i går blev anholdt og sigtet for drab i sagen.

Skal kortlægge færden

Det er et omfattende efterforskningsarbejde, som politiet kigger ind i, og de beder om forståelse fra pressen og offentligheden, da efterforskningen 'kommer til at tage tid. Lang tid,' skriver politiet.

Et af skridtene, som de tager, er at få klarhed over, hvor både Mia og de to sigtede har været.

Her siger han desuden, at video har været og fortsat er vigtig for efterforskningen, og sammen med undersøgelser af videomateriale vil efterforskningen også centrere sig om forhøringer i dag.

Det gælder 'forskellige personer med henblik på at udfinde flere vidner samt andre med information af betydning for sagen,' står der i meddelelsen.

Bedste venner

Ekstra Bladet kunne i går fortælle, at de to sigtede er barndomsvenner. De skal fremstilles i grundlovsforhør i dag klokken 11.

