Efterforskningschef: En næsten identisk sag

Med halvanden måneds mellemrum er to kvinder, ifølge politiet, blevet forgiftet. En 24-årig er sigtet for drab. Han nægter sig skyldig

Allerede da en 23-årig kvinde i juli blev fundet livløs i en lejlighed i Gellerupparken ved Aarhus, vurderede politiet, at 'hun var blevet forgiftet', og at det gav anledning til mistanke.

Det forklarer efterforskningschef i Østjyllands Politi Flemming Nørgaard i et Ekstra Bladet.

- Vi fandt det mistænkeligt i den forstand, at vi undersøgte den sag, som man bør gøre, når en ung kvinde ligger død, og omstændighederne ikke er klarlagt.

POlitiet var i området mandag for at sikre overvågning. Foto: Jens Anton Havskov

Alligevel er det først nu - efter at endnu en ung kvinde er fundet død i samme lejlighed - at politiet er skredet til anholdelse.

24-årig mand varetægtsfængsles fire uger for drab på to kvinder

Et grundigt stykke arbejde

- Vi har indledningsvist behandlet den som en hvilken som helst anden drabssag, siger Flemming Nørgaard om sagen om den 23-årige kvinde.

Men det ændrer efter hans mening ikke på, at det, at en person er død som følge af en forgiftning, ikke nødvendigvis gør, at man også kan konstatere, at der 'er sket en forbrydelse'.

Efterforskningschefen mener, at politiet 'set i den kontekst og isoleret set' udførte et grundigt stykke arbejde i undersøgelserne af den unge kvindes død i juli.

Søndag aften måtte politiet så rykke ud til præcis samme adresse, hvor en 18-årig kvinde blev erklæret død på stedet. En 24-årig mand er nu varetægtsfængslet for drab på begge kvinder.

- Så sker der det, at vi kommer ud til en næsten identisk sag – stort set – en ung kvinde, der desværre ikke længere lever, og vi tror, hun er forgiftet. Vi har altså to af hinanden uafhængige hændelser, hvor den samme mand har været til stede. Det skal vi selvfølgelig reagere på, forklarer Flemming Nørgaard.

Han vurderer, at sagerne adskiller sig fra de fleste andre sager om mistænkelige dødsfald eller drab ved, at politiet normalt 'ikke er i tvivl om, at der er sket drab, men vi mangler drabsmanden'.

- Her ved vi, hvem der har været på stedet, men vi mangler (at afklare, red.) hvad der helt præcist er sket. Nu har vi brug for ro til at efterforske sagen, så alle sten bliver vendt, siger Flemming Nørgaard til Ekstra Bladet.

Den 24-årige mand nægter sig skyldig. Han er foreløbigt blevet fængslet i fire uger.

Mor til dræbt 18-årig: Hun var verdens bedste. Min guldklump