Efterforskningsleder i Mia-sagen: - Jeg beklager

Efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi Frank Olsen fortalte i Ekstra Bladet torsdag, at de to 36-årige bedste venner, som er sigtet for drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn, er kendt af politiet for 'småting'.

- Vi kender dem i forvejen, men jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det der. Men det er småting, lød det.

Til Ritzau har efterforskningslederen udtalt, at de to er kendt for 'bagateller'.

Men torsdag kunne Ekstra Bladet beskrive, at den ene af de sigtede i 2010 blev dømt for at have udsat en ekskæreste og hendes mors liv for fare, ligesom han i samme omgang blev dømt for blufærdighedskrænkelse. Ved den lejlighed efterlod han sæd på ruden ind til en tilfældig 16-årig piges værelse.

Beklager ordvalg

Det er derfor faldet flere for brystet, at Frank Olsen har brugt 'småting' og 'bagateller' til at beskrive den 36-åriges kriminelle fortid.

Nu beklager efterforskningslederen sin formulering over for B.T.

- Jeg beklager, at jeg valgte det ordvalg, siger han til B.T. og tilføjer:

- Sagerne er 12 og 16 år gamle og udløste tilsammen en mindre fængselsstraf. Men derfor skal de selvfølgelig ikke omtales som en bagatel. Det er naturligvis alvorlige sager.

Enormt område var afspærret

Lørdag har retsmedicinske undersøgelser afgjort, at det var 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der torsdag blev fundet dræbt i Dronninglund Storskov.

I forbindelse med eftersøgningen af den unge kvinde har et enormt areal været afspærret. Politi, teknikere og hunde har gennemsøgt skoven, og hjemmeværnet har bevogtet alle indfaldsveje til skoven.

Tidligt lørdag aften oplyste Karsten Højrup Kristensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Ritzau, at afspærringen i Dronninglund Storskov er ophævet.