Efterlod baby i plastikpose: Nu er mor anholdt

En næsten nyfødt baby blev i 2019 fundet i en plastikpose i et skovområde i den amerikanske delstat Georgia.

Nu er barnets mor, en 40-årig kvinde, anholdt for angiveligt at have efterladt barnet til at dø.

Det skriver Sky News.

Nu står kvinden over for en række tiltalepunkter - heriblandt drabsforsøg.

Politiet fandt frem til barnets mor, efter de for ti måneder siden fik et positivt DNA-match fra barnets far.

Der er dog intet, der tyder på, at faren var involveret i at efterlade babyen.

Fundet af teenagepiger

Ifølge myndighederne er det bekræftet, at den 40-årige kvinde er barnets biologiske mor.

Babyen blev fundet en sommeraften i 2019 af to teenagepiger, der hørte gråd i fra skovområdet.

Politiet blev tilkaldt, og en video viser betjente pakke babyen, der stadig havde sin navlestreng, ud og ind i tæpper. Hun blev kørt direkte til sygehuset, og har senere fået sig en plejefamilie.

'Smidt ud som skrald'

Ifølge politichefen Ron H. Freeman fødte kvinden barnet i en bil, og kørte derefter rundt i 'et langt stykke tid'.

Han kritiserer kvinden for ikke at have benyttet sig af den lov, der tillader folk at videregive nyfødte til hospitaler, brandstationer eller politistationer uden at blive retsforfulgt.

I stedet blev barnet 'pakket ind i en plastikpose og smidt ud i skoven som en sæk skrald'.

- Det er det mest triste, jeg nogensinde har set, lyder det fra Ron H. Freeman.