Efterlod døende Emilie og filmede i smug

18-årig kvinde kan ikke rigtig forklare, hvorfor hun forevigede politiets arbejde på sin mobil i stedet for at hjælpe med opklaringen af den fatale påkørsel af 19-årig cyklist

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Der var glasskår, blod og blå blink, da ambulancen havde hentet den 19-årige livsfarligt kvæstede Emilie Hansen i krydset, hvor Englandsvej møder Sundholmsvej og Torben Oxes Allé. På behørig afstand stod to af de mennesker, som kunne fortælle de fremmødte politibetjente, hvad der var sket.

For den ene havde selv kort inden siddet bag rattet på den sølvgrå Audi, der ramte den cyklende teenager, så hun blev slynget op i luften og landede et stykke derfra. Den anden sad bag ham i bilen.

Men hverken den dengang 23-årige mand eller hans 18-årige ekskæreste gik på det tidspunkt hen til politiet. I stedet gav kvinden sig til at filme optrinnet med sin mobiltelefon.

Emilie Hansen fra Kastrup var en glad pige med hele livet foran sig. Hun døde sankthansnat efter en hyggelig aften på Islands Brygge. Foto: Linda Johansen.

Imens blev Emilie Hansens familie tilkaldt til Rigshospitalet, hvor de snart efter skulle modtage den ubærlige besked.

Efter mødet med en vanvidsbilist, stod den unge kvinde fra Amagers liv ikke til at redde.

Emilie Hansens mor, far og papfar fik også at vide, at bilen efter kollisionen var forsvundet. Og igen i går sad de ansigt til ansigt med de fire unge mennesker, der sad i bilen og ifølge anklagemyndigheden valgte at stikke af i stedet for at hjælpe.

Filmede i smug

Familien blev bekendt med, at der på den 18-åriges mobil lå en video af politiets massive tilstedeværelse ud for Shell Tankstationen, da efterforskningen var i sin helt spæde begyndelse.

Mens føreren af bilen er tiltalt for uagtsomt manddrab efter særligt skærpende omstændigheder, er hans ekskæreste og to venner tiltalt for at have efterladt den døende Emilie i hjælpeløs tilstand.

– Det er forfærdeligt det, der er sket. Jeg synes, det er rigtig synd for hendes familie, men altså jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, hvis jeg skal være ærlig. Jeg ville selvfølgelig ønske, det aldrig var sket, sagde den 18-årige kvinde efter mandagens retsmøde til Ekstra Bladet.

– Hvorfor gik du over og optog politiet, da I kom tilbage?

– Det er der ikke rigtig nogen forklaring på. Jeg er på en måde glad for, at jeg gjorde det, for at de nu kunne se, at vi rent faktisk gik tilbage, og at det ikke bare var noget, vi sagde.

– Men I meldte jer jo ikke.

– Nej, ikke den dag, det gjorde vi ikke. Først dagen efter.

– Hun var et år ældre end dig - hvordan har du det med det?

– Det er meget surrealistisk for mig. Især fordi hun mistede livet på det. Jeg ved det ikke, jeg har det rigtig dårligt med det.

Også inde i bilen filmede den 18-årige. Helt frem til, at forruden splintres af sammenstødet med Emilie Hansen og hendes cykel. Videoen er blevet afspillet mange gange under den indtil videre to dage lange domsmandssag i Københavns Byret foran den afdødes fortvivlede familie.

Deres sorg og afmagt blev i går ikke mindre af meldingen om, at der først kan afsiges dom i sagen 25. januar og ikke i dag som ventet.

Emilies mobil førte politiet til vanvidsbil

Emilie Hansens mor, Channie Rasmussen, besøgte ulykkesstedet dagen efter hendes datters død. Foto: Linda Johansen



Det var Emilie Hansens venner, der ledte politiet på sporet af den bil, der kostede hende livet. Det skete ved hjælp af hendes mobiltelefon, der ikke blev fundet sammen med den livsfarligt kvæstede kvinde, men inde i den smadrede Audi A4 Limousine.

Men først, da Emilie Hansens veninde slog en app til, der kunne spore mobilen. Appen Zenly viste vennerne og politiet til en parkeringsplads på Peder Lykkes Vej - ikke langt fra dødskrydset.

Da man ringede til Emilie Hansens mobil, lyste den op inde i bilen.

Men ingen af de fire tiltalte kan redegøre for, hvordan mobilen er endt der.

Kun den 24-årige fører kan genkalde et glimt af en telefon, der havde sat sig fast i gummilisten på ydersiden af sideruden, samtidig med, at han fastholder, at han ikke var klar over, at han havde påkørt et menneske.