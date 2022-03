Efterlod døende offer: 30-årig kræves fængslet for drab

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Endnu en mand blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for medvirken til drabet på en 25-årig mand, der blev fundet livløs på et stisystem i Hvidovre en tidlig oktobermorgen sidste år.

Angrebet foran rockerborg

Den 30-årige etnisk danske mand var afslappet klædt og havde et stort skæg, da han tilsyneladende upåvirket satte sig i midten af lokalet ved retsmødes start.

Ifølge sigtelsen mod ham deltog den 30-årige, da en større gruppe gerningsmænd angreb det 25-årige offer med blandt andet en stump genstand i tidsrummet mellem 2.45 og 3.30 om natten 31. oktober 2021.

Han er den tredje mand, der er sigtet for overfaldet, der ifølge politiet fandt sted foran Bandidos' klubhus i Brøndby, hvor rockergruppens støtteklub Mexigang ligeledes har tilholdssted.

Efterladt hårdt såret

Det er politiets tese, at han efterfølgende blev fragtet til det grønne område, hvor han få timer senere kl. 06.28 blev fundet bevidstløs og blødende med skader på kroppen og i hovedet. Den 25-årige blev erklæret død på hospitalet få dage senere.

Anklageren oplyste retten, at han vil kræve den 30-årige varetægtsfængslet for medvirken til manddrab eller subsidiært vold med døden til følge.

En hvid VW-varevogn blev dagen efter fundet i vandet på sydsiden af Avedøre Holme i Hvidovre. Det er politiets formodning, at den 25-årige havde benyttet bilen, aftenen inden han blev tæsket ihjel.

Medgerningsmænd på fri fod

Da anklageren havde læst sigtelsen op, blev dørene lukket med henvisning til, at der er flere gerningsmænd på fri fod, og at der stadigvæk er en 'massiv efterforskning' i gang. Herudover blev der nedlagt navneforbud på både den 30-årige og offeret. Inden pressen måtte forlade lokalet blev det oplyst, at den 30-årige nægtede sig skyldig.

Det samme gjorde de to mænd på 18 og 23 år der i forvejen er anholdt i sagen.

De blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i januar, hvor der på tilhørerpladserne var flere støtter fra Mexigang, som de to mænd ifølge Ekstra Bladets oplysninger begge er en del af.

Den 30-åriges tilhørsforhold er derimod uklart, og der var ved onsdagens retsmøde ikke mødt pårørende eller tilhørere op.