Efterlyser 13-årig: Annabell forsvundet siden fredag

Politiet undersøger nu, om der kan være sket noget strafbart i forbindelse med to teenageres forsvinden

Fyns Politi efterforsker fortsat sagen om 13-årige pige Annabell Liva Graff og 18-årige Anders Henrik Lynge, der forsvandt natten til fredag.

Politiet undersøger samtidig, om der kan være sket noget strafbart.

Tidligere arbejdede politiet ud fra formodningen om, at de to teenagere var stukket af sammen til Sverige, Norge eller Grønland. Men man ved nu, at de ikke er på Grønland.

Undersøger om der er sket noget strafbart

- Vi er i gang med at kigge på omstændighederne i sagen, og ud fra dem vil vi vurdere, om der i forbindelse med sagen kan være foregået noget strafbart, idet pigen er 13 år og altså ikke myndig. Derved kan der juridisk være tale om en børnebortførelse, fordi værge/forældre ikke har givet et samtykke til udrejsen, siger vicepolitiinspektør Claus Andkjær.

Det formodes, at Annabell og Henrik er, eller har været, i enten Sverige eller Norge, men det vides ikke.

Annabell beskrives som værende spinkel af bygning, cirka 165 cm høj med afbleget hår i den ene side og formentlig iført sort tøj. Hun er sidst set torsdag aften.

Anders beskrives som værende spinkel, cirka 178 cm høj med samme hår som på billedet, politiet ved ikke, hvilket tøj han skulle være iført. Han er ikke set siden omkring kl. 15.00 torsdag.

Selvom de nu undersøger, om der er sket 13-årige Annabell noget strafbart, er det stadig politiet opfattelse, at de to har det godt sammen.

- Vi har set dem på overvågningsbilleder fra Københavns Lufthavn, og ud fra det, vi har set samt andre oplysninger i sagen, så er det vores opfattelse, at pigen har det godt, og at de to rejser sammen, siger han.

Begge unge er nu efterlyst internationalt.

Har du oplysninger i sagen, eller ved hvor de to befinder sig, kan Fyns Politi kontaktes på 114.