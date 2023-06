Efterlyser 26-årig mand i drabssag

Politiet efterlyser en 26-årig mand ved navn Frederik Petersen, som er mistænkt for at stå bag drabet på en 57-årig kvinde i den vestsjællandske by Fårevejle

En 26-årig mand ved navn Frederik Petersen er torsdag formiddag blev efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet mistænker manden for at stå bag drabet på en 57-årig kvinde i Fårevejle onsdag aften.

En kvinde blev onsdag aften fundet død på en adresse i Fårevejle. Politiet holder stadig alle døre åbne i efterforskningen. Læs mere her

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Frederik Petersen har været eftersøgt siden onsdag aften, men det er ikke lykkedes for politiet at finde ham nogen steder, idet han formodes at skjule sig i Københavns-området', hedder det i pressemeddelelsen.

Politiet har afspærret den lokalitet i Fårevejle, hvor den 57-årige kvinde blev fundet død. Foto: Per Rasmussen

Midt- og Vestsjællands Politi anholdt og sigtede onsdag aften to mænd på henholdsvis 59 og 65 år.

De to mænd er dog blevet løsladt torsdag formiddag, og de er ude af politiets søgelys. Det bekræfter Morten Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Fotoet er taget fra mandens profil på Facebook.

Politiets fastholder stadigvæk afspærringen af et område omkring Fårevejle Grill på Adelers Allé, hvor flere politivogne var til stede onsdag aften, oplyser Ekstra Bladets udsendte reportere.

På adressen ligger også en massageklinik.



Politiet hører gerne fra alle, der kan have set eller hørt noget omkring Adelers Allé i løbet af onsdagen. Vidner kan ringe på 114.

