Efterlyser 37-årig mand

Politiet udsender navn og foto på en 37-årig mand, der mistænkes for onsdag ved middagstid at have stukket en anden mand ned i Taastrup.

Der er tale om Erhan Semovski, der beskrives som mørk i huden og muskuløs af bygning. På gerningstidspunktet havde han mørkt fuldskæg og kortklippet mørkt hår, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Politiet vurderer, at der var tale om et forsøg på manddrab.

- Erhan Semovski ved godt vi leder efter ham, og jeg skal derfor opfordre ham til at melde sig til politiet, siger politikommissær Ole Nielsen.