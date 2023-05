Efterlyser 57-årig kvinde: Har du set Majbritt?

Nordjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde 57-årige Majbritt. Tøv ikke med at ringe, lyder det fra politikommissær

Nordjyllands Politi deler onsdag formiddag billeder af 57-årige Majbritt, som sidst er set tirsdag aften ved Løvbjerg i Brønderslev.

Den 57-årige kvinde er kørt fra Sæby-området i ukendt retning i en sølvgrå Fiat Panda med registreringsnummer CV 22 815, og hendes telefon har sidst været aktiv tirsdag 19.15.

Majbritt beskrives som 57 år, 164 centimeter høj og almindelig af bygning.

Hun har lyst, skulderlangt hår og var iført en knælang grøn jakke eller en sort, kort jakke.

Mangler en 'milepæl'

Politikommissær Michael Karstenskov udtaler i en pressemeddelelse, at politikredsen meget gerne vil i kontakt med vidner, som kan have set Majbritt eller den Fiat Panda, som man mener, hun er kørt i.

'Særligt beder vi offentligheden være opmærksomme i området omkring Sæby, men samtidig med er det vigtigt at understrege, at Majbritt lige så vel kan befinde sig i et helt andet område,' siger han.

'På nuværende tidspunkt mangler vi en ”milepæl” i eftersøgningen, hvorfor vi har brug offentlighedens hjælp til at finde Majbritt – eller komme med oplysninger i sagen. Jeg vil gerne understrege, at man ikke skal tøve med at ringe. Hellere en henvendelse for meget, end en for lidt.'

Meget bekymrede

Politikommissæren udtaler desuden, at de løbende er i kontakt med Majbritts pårørende, som ligeledes appellerer til offentligheden om hjælp.

'De er meget bekymrede for Majbritt,' lyder det.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.