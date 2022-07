Efterlyser barmavet gerningsmand: Slog kvinde i ansigtet

Politiet har brug for offentlighedens hjælp til at identificere en mand, som er mistænkt for at have begået vold mod en ung kvinde i Viborg 22. juni.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Episoden skulle være foregået i Vestergade i den midtjyske by ved 4.30-tiden, hvor to unge kvinder og en ung mand blev 'passet' op af en ung mand i bar overkrop.

Ifølge pressemeddelelsen råbte gerningsmanden tilsyneladende uprovokeret ad de tre unge mennesker, inden han kort efter gik tættere på den ene unge kvinde og gav hende et knytnæveslag i hovedet.

Midt- og Vestjyllands Politi har nu offentliggjort overvågningsbilleder fra episoden, i håb om at offentligheden kan hjælpe med at identificere den mistænkte.

Gerningsmanden beskrives som lys i huden og med mørkt og krøllet hår. Han er mellem 18 og 20 år gammel og cirka 175 centimeter høj. Han var iført mørke jeans og lyse sko og havde bar overkrop og en trøje eller T-shirt over skulderen.

Hvis man har oplysninger om personens identitet, eller hvis man ved, hvor han opholder sig, så kan man kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på 114.

