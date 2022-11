Efterlyser cykel efter Christiania-drab

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Da en 23-årig mand blev skudt ved en hashbod ved Abegrotten på Christiania 26. oktober i år, flygtede gerningsmanden fra stedet på en sort el-cykel, som efter alt at dømme var af mærket ’Hercules’.

Københavns Politi offentliggør nu et billede af den formodede cykel-model og opfordrer folk til at kontakte dem, hvis de har oplysninger om den.

Det drejer sig mere specifikt om en damemodel med centerplaceret motor og batteri under baggagebæreren og sølvfarvede skærme foran og bagpå.

Politiet oplyser, at det ikke kan udelukkes, at cyklen er stjålet til lejligheden.



- Vi vil gerne i kontakt med alle, der har fået stjålet sådan en cykel i tiden op til drabet. Vi vil også meget gerne i kontakt med dem, der på anden vis kender noget til denne cykel eller har set sådan en være efterladt et sted i Hovedstadsområdet, siger politikommissær fra Afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi Rasmus Nielsen.

Politiet understreger, at man, hvis man finder en cykel, der ser ud som den på billedet, der virker til at være efterladt, ikke skal røre ved den, men i stedet ringe til politiet på 114.

Det er en cykel, der menes at være af dette 'Hercules'-mærke og model, som politiet efterlyser. Politifoto

Drabet har rystet borgerne på Christiania, der torsdag aften holdt fællesmøde. Foto: Kenneth Meyer

Politiet rykkede massivt til Christiania, hvor der var en melding om skyderi

Familie og venner til den dræbte gik en mindemarch fra Rådhuspladsen til Christiania efter drabet.

To mænd er blevet fremstillet i grundlovsforhør i forbindelse med drabet. Men begge er løsladt igen.

Det er en kynisk hashforretning, som rockere og bander kæmper om i Pusherstreet.

Drabet skete ved hashboden 'Medusa', der ifølge Ekstra Bladets oplysninger styres af en Bandidos-rocker.