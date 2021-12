Efterlyser cyklist efter Peters forsvinden

En cyklist kan muligvis kaste lidt mere lys over den 29-årige Peters forsvinden.

Han forsvandt efter en bytur natten til søndag i Aarhus C, og i den forbindelse efterlyser Østjyllands Politi en cyklist, som kan have set ham ved havnen.

Det sker, efter politiet har gennemgået en række overvågningskameraer i forbindelse med eftersøgningen, og her kan man se den forsvundne mand gå rundt ved Navitas på Aarhus Ø omkring kl. 3 natten til søndag.



Tæt på ham cykler en yngre mand, som kigger efter Peter gentagne gange, muligvis fordi han er bekymret over, at han går noget usikkert tæt på havnekajen, skriver politiet i en pressemeddelelse.



- Vi vil meget gerne i kontakt med cyklisten, da hans forklaring måske kan give os værdifuld information og hjælpe os med at indsnævre eftersøgningsområdet, siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen.



Cyklisten er iført en jakke med hætte og cykler på en damecykel i retning mod krydset ved Bernhardt Jensens Boulevard.

Peters forsvinden har de seneste dage medført en intensivt eftersøgning, hvor politiet blandt andet har været ude med vandsøgshunde i havnen, hvor der også er assistance fra Søværnets dykkertjeneste og forskningsskibet Aurora fra Aarhus Universitet.

Peter er fra Irland, men bor i Aarhus sammen med sin søster.

Politiet beskriver ham som 180 centimeter høj, kraftig bygget og med brunt hår. Han bærer sorte briller og har fuldskæg.

Da han sidst blev set, havde han en sort jakke på, mørke bukser og en rygsæk. Han havde enten brune støvler fra mærket Timberland eller sorte sko på.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på 114.

