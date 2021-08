Efterlyser dreng for groft overfald

Københavns Vestegns Politi efterlyser den 16-årige Sekeria Abdi Musse Elmi, da han menes at have forbindelse til et knivoverfald tirsdag.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Har du set Sekeria Abdi Musse Elmi. Foto: Politi

Overfaldet fandt sted på Høje Taastrup Station, hvor en 22-årig mand blev stukket flere gange med en kniv. Det er politiets formodning, at Sekeria Abdi Musse Elmi står bag overfaldet.

- Vi eftersøger ham, men trods ihærdig søgen har vi endnu ikke pågrebet ham. Derfor beder vi nu offentligheden om hjælp til at lokalisere ham, og hvis nogen ser ham eller ved, hvor han opholder sig, så kontakt gerne nærmeste politi. Jeg vil også gerne opfordre ham til selv at henvende sig til politiet, siger politikommissær Ole Nielsen, Københavns Vestegns Politi.

Sekeria Abdi Musse Elmi beskrives som 179 centimeter høj og spinkel af bygning. Han er fra lokalområdet i Høje Taastrup.

Politiet mener ikke at overfaldet var tilfældigt. Men de kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle yderligere om sagen.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.