Efterlyser ejer af stort pengebeløb

Politiet efterlyser ejeren af et beløb på op mod 150.000 kroner i kontanter

80.000 til 150.000 kroner i kontanter er umiddelbart ikke noget, man lige mister.

Ikke desto mindre ser det ud til at have været tilfældet for en ukendt person, som Københavns Politi ikke har kunnet finde.

Derfor efterlyser ordensmagten nu ejeren af de store pengebeløb.

Kontanterne blev fundet i april 2022 i en beboelsesejendom på Frederiksberg af en vaks borger, som indleverede dem til politiet.

Skal godtgøres

Det præcis beløb, og hvor de mange penge konkret er fundet, holder politiet for sig selv.

Er man ejeren af pengene, forventes det, at man kan godtgøre for det. Blandt andet ved at kunne redegøre nærmere om det præcise beløb og findested.

Selvom det kan være fristende at melde sig som ejer, selvom man ikke er det, opfordrer politiet til, at man lader være med dette.

Henvendelse om ejerskab skal ske senest 15. september, lyder det.