Efterlyser flugtbillist: Påkørte barnevogn

Nordjyllands Politi efterlyser føreren af en bil, der kørte væk fra stedet efter at have ramt en barnevogn med en fem uger gammel dreng i

Nordjyllands Politi efterlyser en sølvgrå stationcar, der tirsdag ramte en barnevogn med en fem uger gammel dreng i og efterfølgende kørte væk fra stedet i Skalborg. Ifølge vidner skulle der have siddet mindst to personer i bilen.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken skete tirsdag omkring klokken 14.20 mellem Fitness Shape Up på Nibevej 1c og Jysk på Nibevej 3 i Skalborg. Her kom moderen til barnet gående med barnevognen.

En voldsom oplevelse

Drengen kom ikke til skade, men blev for en sikkerheds skyld kørt til sygehuset for nærmere undersøgelse.

- For moren og pårørende har det været en voldsom oplevelse, og vi tager sådan en sag alvorligt, og vi har blandt andet foretaget afhøringer af vidner på stedet, ligesom vi undersøger mulig videoovervågning i området. Men vi har brug for oplysninger fra borgere, udtaler politikommissær Michael Karstenskov i pressemeddelelsen.

- Vi har brug for at afhøre bilisten for at kunne belyse hele forløbet, og herunder skal vi afgøre, hvad vi eventuelt kan rejse sigtelse for, siger han.

Nordjyllands Politi opfordrer alle, der har set noget i forbindelse med ulykken, eller som har andre oplysninger i sagen, til at ringe til dem på 114.