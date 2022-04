Efterlyser forsvundet mand

Opdatering: Manden er fundet i god behold.

Østjyllands Politi efterlyser lørdag aften en 84-årig mand, som forlod sit hjem i Randers SV.

Manden beskrives som 170-175 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har måne, bærer briller, og så er han iført army-grønne bukser, en striktrøje og en mørkeblå jakke.

Til Ekstra Bladet oplyser Østjyllands Politi, at manden sidst er blevet set 08.30 i formiddag, og at politiet er meget interesseret i at høre fra vidner fra området, som har set ham.

Østjyllands Politi kan kontaktes på 114, hvis man har oplysninger i sagen.