Efterlyser gerningsmand: Lyste med laser efter fly

Syd- og Sønderjyllands Politi beder nu borgerne om hjælp til at finde en eller flere gerningsmænd, der er efterlyst for at lyse med laser mod biler og et fly.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet modtog lørdag 27. marts klokken 23.50 en anmeldelse om, at flere biler var blevet belyst med laserlys, da de kørte forbi parkeringspladsen ved havnekajen i Sønderborgs centrum. Her blev også en politibil belyst med laser.

Ud på natten ved tretiden modtog politiet endnu en anmeldelse. Denne gang var et fly tæt på at blive ramt af en grøn laserstråle, da det var ved at lægge an til landing i Sønderborg Lufthavn.

Laserlyset kom ifølge politiets oplysninger fra bydelen Ulkebøl i Sønderborg.

'Brug af laserlys mod for eksempel biler og fly kan være særdeles farligt. Og sådanne hændelser, der forstyrrer sikkerheden, kan under skærpede omstændigheder straffes med fængsel i op til seks år', skriver politiet i pressemeddelelsen.

Hvis du ved noget om episoderne, der fandt sted sent lørdag aften og natten til søndag 28. marts, bedes du kontakte politiets servicecenter på 114.