Efterlyser kvinde: Forsvandt på gåtur

Lise Lotte forsvandt sent mandag aften

Politiet leder fortsat efter 73-årige Lise Lotte fra Karrebæksminde, som forsvandt mandag aften.

- Vi har lige nu en hundepatrulje ude i området, hvor hun er forsvundet, fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Michael Skræddergaard til Ekstra Bladet.

Lise Lotte forsvandt under en gåtur og blev meldt savnet af sin familie klokken halv ti i går aftes. Politiet mistænker ikke, at hun er blevet udsat for en forbrydelse.

- Vi er mest nervøse for, om hun kan have være involveret i en ulykke, siger Michael Skræddergaard.

Hun beskrives som værende cirka 170 centimeter høj, lyshåret og blandt andet iført en mørkeblå hættetrøje.

Mandag aften søgte politiet efter hende med både hunde, drone og helikopter. Har du set hende, eller har du oplysninger i sagen, opfordrer politiet til, at du kontakter dem på telefonnummer 114.