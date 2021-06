Efterlyser mand efter knivstik

Fyns Politi efterlyser en dansk udseende mand med kasket efter et knivstikkeri i nat i Ansgars Anlæg i Odense natten til søndag.

Her blev en 23-årig mand stukket i siden under ribbenet og bragt på hospitalet til operation. Han meldes uden for livsfare.

Politiet leder nu efter en cirka 180 centimeter høj mand, der skal være løbet fra stedet i retning mod Odense. Han var ifølge signalementet udover kasket iført joggingsæt.

- Det er et meget sparsomt signalement, og jeg er påpasselig med at kalde ham for gerningsmand. Men vi vil gerne i kontakt med ham og vidner til episoden, siger Peter Vestergaard, vagtchef ved Fyns Politi, til Ekstra Bladet.

Knivstikkeriet fandt sted klokken cirka 03.27, og politiet har i skrivende stund ikke overblik over, hvad der førte til episoden.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip