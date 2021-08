Efterlyser mand med særlig gangart

Politiet efterlyser en mand, som natten til tirsdag befandt sig i stalden i Holbæk Rideklub.

Samme rideklub blev for knap et år siden ramt af en grov sag om mishandling af en hest om natten begået af en udefrakommende. Hesten måtte efterfølgende aflives.

Derfor ringede alle alarmklokker, som beskrevet af Ekstra Bladet i går, da man på rideklubben tirsdag blandt andet konstaterede, at en mand havde været inde i stalden om natten og var blevet filmet af et overvågningskamera.

Men politiet har endnu ikke villet konkludere noget, ej heller om hesten er blevet skadet af en person, eller hvilke skader den i så fald har fået. De har fået en rapport fra en dyrlæge, som har undersøgt hesten, og den indgår i sagen, oplyser politiet.

Dog opfordrer de i dag manden fra tirsdag nat til at melde sig selv.

- Vi har en formodning om, at manden ikke har været i stalden for at stjæle eller forøve hærværk, og gerningssteds-undersøgelserne skal sammen med den modtagne rapport fra dyrlægen nu give et klarere billede af, hvad der er foregået på stedet, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard og understreger:



- Vi har nogle rigtig gode spor nu, som skal pege os i retning af den person, der har indfundet sig på stedet. Vi opfordrer derfor manden til selv at henvende sig til politiet, så vi kan få hans forklaring.

Han understreger, at de tager sagen meget alvorligt og 'har forståelse for, at folk tilknyttet rideskolen er bekymrede over, at der igen har været besøg af en ukendt person'.

- Vores efterforskere har haft gang i flere undersøgelser på gerningsstedet, og herunder har vi også sikret optagelser fra den opsatte videoovervågning, siger vicepolitiinspektøren.



Manden beskrives af politiet som 20-30 år, 160-170 centimeter høj, almindelig af kropsbygning, lys hudfarve, kort hår, iført skjorte, shorts, ankelsokker, støvler og sixpence. Han havde en atypisk gangart, hvor han gik med armene langt ud fra kroppen, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Henvendelser til Midt- og Vestsjællands Politi på 114.