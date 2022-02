Efterlyser mand mistænkt for vold

Politiet efterlyser en mand, der er mistænkt for at begå vold mod en anden gæst på Zwei Grosse Bier Bar i Viborg i starten af februar

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser onsdag en mand mistænkt for vold. I den forbindelse har de offentliggjort et overvågningsbillede af manden, der er mistænkt for at have slået en person med knyttet næve på Zwei Grosse Bier Bar i Viborg 6. februar.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Den mistænkte mand er ifølge politikredsen blevet beskrevet som en 'høj, mørk mand' af flere vidner.

Episoden fandt sted omkring klokken 01.42 natten til søndag 6. februar. Her mener politiet, at den mistænkte tildelte en anden gæst på beværtningen et knytnæveslag i ansigtet.

Volden fandt sted i forlængelse af et skænderi på diskotekets terrasse.

Har man oplysninger om mandens identitet eller opholdssted, eller har man set eller hørt om episoden, opfordrer Midt- og Vestjyllands Politi til, at man kontakter dem på 114.