Efterlyser mistænkt for knivstik

I forbindelse med et knivstikkeri i Taastrup onsdag efterlyser politiet nu en mistænkt med navn og billede

København Vestegns Politi har nu valgt at offentliggøre navn og billede af en 23-årig mand, som er mistænkt for knivoverfaldet på en 34-årig mand på Eigtveds Allé i Taastrup onsdag formiddag.

Der er tale om 23-årige Lukas Jamie Høstmark. Han beskrives som ca. 182 cm høj og almindelig af bygning.

København Vestegns Politi udtalte allerede onsdag, at de vidste, hvem den mistænkte var, og at de anbefalede ham at melde sig selv. De har torsdag ledt efter den mistænkte på flere adresser.

- I går opfordrede vi den mistænkte gerningsmand til at melde sig – og det skete ikke. Nu håber vi, at offentligheden kan hjælpe os med at finde frem til ham, siger politikommissær Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

I forbindelse med overfaldet blev den 34-årige mand ramt af flere knivstik på kroppen. Han blev efterfølgende kørt til hospitalet i ambulance, hvor han blev opereret onsdag aften.

Politiet var talstærkt til stede på gerningsstedet onsdag, og de vurderer, at knivoverfaldet skete i forbindelse med et internt opgør mellem de to mænd.

Ligger du inde med oplysninger om sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på 4386 1448.