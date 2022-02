Efterlyser mulig gerningsmand: Stak tilfældigt offer

Københavns Politi søger vidner til et knivstikkeri ved Søerne i København

Politiet beder nu om hjælp til at identificere en mand, der mistænkes for et drabsforsøg ved Sortedam Dossering på Nørrebro i København.

En 47-årig mandlig cyklist blev omkring kl. 19.30 torsdag 20. januar stukket brutalt ned med to knivstik på gaden og var efterfølgende i overhængende livsfare, inden hans tilstand i løbet af natten stabiliserede sig.

Ifølge politiet var det chokerende overfald umotiveret og skete, efter at cyklisten havde en kort ordveksling med gerningsmanden på Nørrebrogade. Derefter fulgte han efter sit offer, der drejede fra langs Sortedamssøen, inden han stak ham to gange.

På de offentliggjorte overvågningsbilleder kan man se en mand, som politiet formoder er gerningsmanden. Manden blev kort før drabsforsøget set i Ravnsborggade, og kort efter knivstikkeriet blev han set i løb ned ad Sankt Hans Gade i retning mod Sankt Hans Torv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet vil gerne i kontakt med borgere, der har kendskab til denne mand. Politifoto

- Vi håber, at der sidder nogle derude, der kan genkende manden på billederne. Vores efterforskning peger på, at han kan være gerningsmanden, og derfor beder vi nu borgerne om hjælp, så vi kan finde frem til ham, siger politikommissær Peter Kamp fra Københavns Politi.

Omkring en time senere blev han endnu en gang set i Ravnsborggade og Sankt Hans Gade. Selvom politiet formoder, at han kan være gerningsmanden, kan det ikke udelukkes, at han kan være et vigtigt vidne i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet var efter knivstikkeriet til stede omkring Søerne. Foto: Kenneth Meyer

Han beskrives som 25-30 år, cirka 170 centimeter høj, spinkel af bygning, lysebrun i huden. Derudover har han kort, mørkt hår og talte engelsk.

På overvågningsbillederne er han iført en grøn jakke med hætte, sort hættetrøje, sorte Adidas-joggingbukser med hvide striber.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på 114.