Efterlyser mulig voldsmand

Politiet beder nu om offentlighedens hjælp til at identificere en mand, der er mistænkt for at have overfaldet en anden person nær gågaden i Holstebro lørdag 18. juni.

Manden vurderes at være mellem 25 og 35 år og iført hvide sko. Voldsepisoden fandt sted omkring kl. 23.20 mellem banegården og gågaden, efter den mistænkte havde en kort dialog med en gruppe unge.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har offentliggjort billeder taget ved banegården i håb om, at nogen kan genkende manden.

Her ses manden iført hvide sko ved banegården i Holstebro. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Borgere, der har oplysninger om personens identitet eller opholdssted, bedes kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefonnummer 114 og henvise til journalnummer 4100-73241-00476-22 for at lette sagens gang, oplyser politiet.