Efterlyser overvågning: 22-årig blev ramt af flere skud

Den 22-årige, der natten til lørdag blev dræbt på Christiania, blev ramt af flere skud.

Det bekræfter vicepolitiinspektør ved Københavns Politis Afdeling for Personfarlig Kriminalitet, Bjarke Dalsgaard, over for Ekstra Bladet.

Han vil ikke oplyse, hvor på kroppen, den unge mand blev ramt, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger døde han som følge af skud i hovedet.

Drabsmanden er stadig på fri fod, og politiet har endnu ikke fået et gennembrud i sagen.

- Vi har fremskridt, men ikke noget afgørende, vi kan gå ud med på nuværende tidspunkt, siger Bjarke Dalsgaard.

Lørdag aften udsendte politiet en pressemeddelelse, hvor de efterlyste vidner, der har set en specifik knallert i tidsrummet omkring drabet, der fandt sted klokken 00.41 ved indgangen til Pusher Street.

Vidner har fortalt politiet, at to mænd umiddelbart efter skuddene løb ud af Christiania i retning af den gamle hovedindgang ved Bådsmandsstræde og Prinsessegade. Her mener politiet, at de to mænd har forladt området ved hjælp af en knallert. I forbindelse med afsøgningen af området har man fundet den knallert, der er udsendt billeder af.

Har du set denne knallert ved Christiania i nat? Så vil Københavns Politi gerne høre fra dig. Foto: Københavns Politi

- Det er en stjålen knallert, så hypotesen er, at det kan være gerningskøretøjet, men det kan også være en anden knallert, lyder det fra efterforskningslederen. Han tilføjer, at politiet fortsat gerne hører fra vidner, der enten har set knallerten eller andet, der kan være vigtigt i forhold til sagen.

- Men vi vil også gerne have henvendelser fra folk, der måtte have videoovervågning i området. Det sker man oftere og oftere - at der er overvågning man ikke umiddelbart kan se.