Efterlyser rød bil

En ældre mand fra Esbjerg efterlyses efter at have tilbudt et lift til en otte-årig

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser øjenvidner, efter at en ældre mand angiveligt skulle have forsøgt at give en otte-årige pige et lift.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Episoden skulle have udspillet sig mellem 13.00 og 14.00 ved Hjerting Skole i Esbjerg.

Ifølge politiet afviste den otte-årige den fremmede mands tilbud.

Manden beskrives som værende:

Mand.

Lys i huden.

Kraftig af bygning.

Cirka 50 - 60 år gammel.

Skaldet med stubbe.

Skægstubbe i ansigtet.

Var iført blå skjorte og solbriller.

Bilen beskrives som:

Rød personbil, muligvis stationcar.

Havde store klistermærker på højre bagside. Klistermærkerne forestillede tre drenge/mænd i forskellige størrelser. Figurerne på klistermærkerne var sorte med røde slips (samme type klistermærker, som er sat op på mange postkasser).

Yderligere opfodrer politiet den ældre mand til at tage kontakt til dem, så hændelsesforløbet kan klarlægges.

'Politiet kan for nuværende ikke klarlægge hensigten i kontakten, hvorfor det ikke kan afvises, at der ikke er noget kriminelt i episoden' fremgår det af pressemeddelelsen.