Efterlyser to mænd efter knivstik

I kølvandet på et overfald den 13. august ved Teknisk Skole i Hillerød efterlyser Nordsjællands Politi nu to medgerningspersoner.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet blev en ung mand overfaldet af fem personer på Milnersvej ved skolen. Her blev den unge mand blandt andet stukket med en kniv i låret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politifoto

Stor alvor

Tre personer er allerede varetægtsfængslet i sagen. De to personer, der er billeder af i artiklen, er endnu på fri fod.

- Der er tale om et knivoverfald, som har fundet sted ved højlys dag og ved en uddannelsesinstitution, hvilket vi ser med meget stor alvor på, da det er et sted, unge mennesker skal kunne færdes trygt og sikkert. De tre formodede gerningspersoner, som vi har sigtet i sagen, har ikke villet oplyse os om deres medgerningspersoners identiteter, og det er desværre heller ikke lykkedes os at finde frem til dem ad andre efterforskningsveje. Derfor efterlyser vi dem nu offentligt og håber, at nogle borgere kan genkende dem, så vi kan pågribe dem, fortæller politikommissær Anders Juul Jørgensen.

Den ene mand beskrives som 18 til 25 år, lys i huden, almindelig af bygning, med let skægvækst. Han var ved overfaldet iført mørk kasket, mørk trøje med skrift på brystet, mørke bukser samt mørke sko og en bæltetaske om livet.

Den anden mand beskrives som 17 til 22 år, lys i huden, almindelig af bygning. Han var ved overfaldet iført en omvendt mørk kasket med rødt motiv ved skyggen (muligvis en Gucci-cap med slangemotiv), mørk trøje med et lille mærke foran på venstre side af brystet, mørke joggingbukser med mønster ned langs siden samt mørke sko med en hvid bund.

Henvendelser om sagen kan rettes til politiet på 114.