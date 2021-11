Efterlyser vidner i mystisk drabssag

Københavns Vestegns Politi søger nu vidner, der har set en hvid varevogn i forbindelse med en drabssag, hvor en 25-årig blev fundet livløs tidligt om morgenen 31. oktober.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den 25-årige blev fundet i et grønt område og afgik senere ved døden som følge af alvorlige skader, blandt andet i hovedet.

På baggrund af efterforskningen kan politiet fastlå, at den 25-årige op til forbrydelsen kørte i en hvid Volkswagen Transporter årgang 2016 med registreringsnummer BE 79 213.

- Vi håber, at der er vidner der har set den 25-årige køre i bilen i timerne op til forbrydelsen, siger politikommissær Ole Nielsen, der er leder for Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Københavns Vestegns Politi.

Varevognen er ifølge pressemeddelelsen senere blevet kørt ud i vandet ud for Avedøre Holme i Hvidovre, hvor den blev fundet.

Politiet fastslår desuden i pressemeddelelsen, at man endnu ikke har lagt sig fast på et motiv bag forbrydelsen, men fortsat efterforsker bredt.

Holder kortene tæt

Politiet har tidligere været sparsomme med oplysninger i drabssagen.

Politiet på findestedet. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 25-årige af marokkansk afstamning, og han er kendt af politiet. Den afdøde er en af flere tiltalte i en sag om groft hjemmerøveri.

Den afdøde blev fundet af en forbipasserende ved et stisystem ved Avedøre Landsby tæt på det sted, hvor Motorring 3 krydser Holbækmototvejen. Her har man foretaget en findestedsundersøgelse, som politiet heller ikke ønsker at oplyse detaljer fra.