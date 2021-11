Efterlyser vidner: Skud affyret fra bil

Nordjyllands Politi mødte talstærkt op, efter de klokken 01.31 fik en anmeldelse om skud affyret fra en bil.

Skudepisoden skulle være sket på et område på Hobrovej mellem krydset Ny Nibevej-Hobrovej og Stationsmestervej i Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

Muligvis sort Mercedes

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen til mediet, at der ifølge anmeldelsen blev skudt tre gange ud for Herman Bangs Vej i Skalborg, og at skuddene angiveligt er affyret fra en sort personbil - muligvis en sort Mercedes.

Bilen forsvandt med høj fart syd ud af Aalborg.

- Vores undersøgelser på stedet - blandt andet med hunde - betød, at vi har fundet fem-seks afskudte løsskydningspatroner - altså ikke skarpe skud. Der er formentlig tale om, at gerningsmændene har skudt ud gennem vinduet på bilen med en startpistol eller en signalpistol, siger.

Vil gerne høre fra vidner

Har man kendskab til en sort personbil, der klokken 01.30 kørte med høj fart ned ad Skalborg Bakke og syd ud af byen, hører politiet gerne fra dem.

Politiet kan kontaktes på 114.