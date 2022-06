Efterlyses for brutalt knivdrab

Ved du noget om sagen eller de implicerede parter? Tip os på mail her.

Phillip Denié Dahl Petersen, også kaldet DD, efterlyses nu offentligt som mistænkt for drabet på en 31-årig mand og drabsforsøg på en 35-årig mand i Københavns Sydhavn onsdag aften.

Han betragtes som farlig og politiet understreger, at man hurtigst muligt skal kontakte politiet, hvis man ser ham og ikke selv tage kontakt til ham.

Politiet har offentliggjort dette billede af den efterlyste drabsmistænkte. Politifoto

Den 35-årige mand blev hårdt såret under knivstikkeriet, der fandt sted onsdag aften på Peter Sabroes Gade i København, men den seneste melding om hans tilstand er, at den er kritisk, men stabil.

Forinden havde der tilsyneladende været et skænderi på Syd-Vest Bodega. Ejeren af værtshuset har fortalt, at der ikke er tale om stamkunder.

Politiet undersøgte gerningsstedet natten igennem. Foto: Kenneth Meyer

Den mistænkte er 33 år gammel, 175 centimeter høj, almindelig af bygning og med kort hår. Af særlige kendetegn har han en tatovering af en kæde med kors eller vægt på venstre håndryg, som trækker op på venstre overarm.

Han var på gerningstidspunktet iført en mørkeblå hættetrøje og sorte bukser

Phillip Denié Dahl Petersen er muligvis selv blevet stukket med kniv eller anden skarp genstand.



- Vi havde håbet, at den formodede gerningsmand havde meldt sig selv, men det har ikke været tilfældet. Nu beder vi offentligheden om hjælp, siger politikommissær Robert Jensen.

Hvis man har oplysninger om den efterlyste, kan politiet kontaktes på 112.

Politiet har oplyst, at de har drabet på video.