Efterlyses for drabsforsøg

25-årig polak mistænkes for at stå bag drabsforsøg søndag morgen

Midt og Vestjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at lokalisere en 25-årig mand, som er mistænkt for at stå bag et drabsforsøg søndag.

Episoden fandt sted omkring kl. 05.25, da der opstod slagsmål foran Diskotek Manhattan på Thinggade i Skive.

Under tumulten blev to personer stukket med en skruetrækker, hvorefter den formodede gerningsmand flygtede fra stedet.

Ifølge politiet er der tale om en 25-årig mand med polsk statsborgerskab. Midt- og Vestjyllands Politi kender til både navn og identitet på den efterlyste mand, lyder det.

- Vi har selvfølgelig forsøgt at træffe ham på hans bopæl, men det har ikke været muligt. Derfor efterlyser vi ham nu. Vi kan ikke afvise, at han er trukket mod sit hjemland, men der er omvendt heller ikke noget, der underbygger, at han skulle være taget den vej, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark til Ekstra Bladet.

Under voldsepisoden blev det ene offer stukket i ballen, mens det andet blev stukket otte til ni gange i overkroppen. Begge er uden for livsfare.

- Det er foregået uden for diskoteket, og vi har hele episoden på videoovervågning. Nogle meget klare og tydelige billeder, siger Christian Toftemark.

Den 25-årige beskrives som polsk statsborger, hvid i huden, 25 år, ca. 180-190 cm høj.

Han er almindelig til muskuløs af bygning og har kort eller karseklippet, lyst hår

'På gerningstidspunktet var han iført sort kasket, mørk jakke med rødt for ved hætten, jeans, hvide sokker og sorte Nike-sko,' lyder det fra politiet.

Hvis man har oplysninger om, hvor den 25-årige mand befinder sig, bedes man ringe til politiet på telefonnummer 114.