Efterlysning: 47-årig kvinde forsvundet

Sydjyllands Politi efterlyser en kvinde der tidligt i morges har forladt sin bopæl i Gånsager sydøst for Ribe.

Familien, som selv er ude for at lede efter kvinden, har oplyst til Sydjyllands Politi, at kvinden er 47 år, 170-175 cm høj, almindelig af bygning, lyst mellemlangt hår, iført sort jakke, sort bukser og sko med hvid sål.

- Hun gik fra sin bopæl tidligt i morges, og efter et par timer kontaktede familien os, da hun ikke var kommet hjem igen, fortæller vagtchefen ved Sydjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Vagtchefen oplyser yderligere til Ekstra Bladet, at Sydjyllands Politi ikke med sikkerhed ved, hvilken sindstilstand kvinden er i.

- Vi ved ikke med sikkerhed om hun var ked af det da hun forlod bopælen, eller om hun er faldet under gåturen, tilføjer vagtchefen.

Har du set kvinden kan du kontakte Sydjyllands Politi på 114.