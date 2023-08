Efterlysning af endnu en mand efter knivstikkeri

En tredje person bliver nu efterlyst efter et knivstikkeri i Odder

Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp endnu engang i forbindelse med et knivstikkeri i Odder 5. august.

Politikredsen har allerede efterlyst to personer i sagen, og nu efterlyser de en tredje mand.

Der er tale om 38-årige Mike Brandes, der er bekendt med, at Østjyllands Politi forsøger at komme i kontakt med ham, skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Han er 182 centimeter høj, spinkel/almindelig af bygning, lys i huden og har kort hår.

Han kan desuden kendes ved en sort halstatovering, der forestiller et kattedyr.

Mike Brandes, 38 år. Foto: Østjyllands Politi

Stadig to efterlyst

Østjyllands Politi har tidligere efterlyst to personer i forbindelse med knivstikkeriet, og signalementet på de to er blevet opdateret, og politiet leder stadig efter dem.

Der er tale om Thomas Espensen på 30 år. Han er 134 centimeter høj, og spinkel af bygning og væksthæmmet.

Han er lys i huden og har kort hår.

Thomas Espensen, 30 år. Foto: Østjyllands Politi

Derudover leder politiet også stadigvæk efter Alex Kris Hansen.

Han er 26 år gammel og 176 centimeter høj. Han er ligeledes spinkel af bygning og lys i huden med halvlangt blond hår.

Alex Kris Hansen, 26 år. Foto: Østjyllands Politi

Det er stadig politiets opfattelse, at der er tale om et internt opgør, som ledte til knivstikkeriet i lørdags, hvor fourettede efterfølgende var i kritisk tilstand.

Efterforskningen pågår stadig, og hvis man har oplysninger, der kan føre til politiet til ovenstående tre personer, kan politiet kontaktes på telefon 114.