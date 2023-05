Efterlysning: Har du set disse to mænd?

To mænd i start tyverne efterlyses grundet mistanke for medvirken til at have begået kvalificeret vold og frihedsberøvelse imod en 22-årig.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De oplyser også, at en tredje mand i forvejen sidder varetægtsfængslet i forbindelse med sagen.

Der er tale om henholdsvis 21-årige Tobias Skov Bentzen og 24-årige Mathias Sten Amundsen, som ses på billederne nedenunder.

Tobias Skov Bentzen beskrives som 21 år gammel, 178 cm høj og almindelig af bygning. Han skulle angiveligt begå sig både i Østjylland, på Kolding-egnen og evt. også på Sjælland.

Den 21-årige Tobias Skov Bentzen. Foto: Østjyllands Politi.

Mathias Sten Amundsen beskrives som 24 år gammel, 177 cm høj og spinkel af bygning. Han færdes i Aarhus-området og omegn.

Den 24-årige Mathias Sten Amundsen. Foto: Østjyllands Politi.

Politiet har i flere omgange prøvet at få de to mænd til at melde dem selv, dog uden held. Hertil har ordensmagten også været ude på diverse adresser, for at finde frem til dem, men det har ikke været muligt.

Sidder man inde informationer, der kunne hjælpe Østjyllands Politi, bedes man ringe 114.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra politiet, der ikke ønskede at uddybe sagen yderligere.