Efterlysning: Har du set Peter?

Natten til søndag gik 29-årige Peter fra Jægergårdsgade i Aarhus mod Aarhus Ø, men han dukkede aldrig op og er ikke set siden.

Derfor efterlyser Østjyllands Politi nu Peter, der er fra Irland, men som bor og arbejder i Danmark.

Han er sidst set på 'Pubben' på Jægergårdsgade, hvor han drak øl med nogle kollegaer.

Han skulle have forladt selskabet mellem midnat og klokken 01, hvorefter han gik mod søsterens lejlighed på Aarhus Ø, hvor han bor for tiden.

Efterlyser overvågningsvideoer

Politiet opfordrer alle butiksejere på Strøget til at tjekke deres videoovervågning fra midnat til klokken 03.00 for at se, om Peter er gået forbi.

Klokken 03.00 er Peters telefon gået på en mast ved Grete Løchtes Gade på Aarhus Ø.

Signalement

Peter beskrives som:

29 år

Ca. 180 cm høj

Kraftig af bygning

Kort brunligt hår

Kort brun/rødligt fuldskæg

Sorte biller

Han var desuden iført en stor, sort vinterjakke, mørke cowboybukser og bar på en stor, tung rygsæk, da han forsvandt.

Har du oplysninger i sagen kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.