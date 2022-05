Efterlysning: Mænd overfaldt kvinde og mand

Københavns Vestegns Politi efterforsker en voldelig episode begået i et tog på Glostrup Station og efterlyser to muskuløse mænd, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

I følge en anmeldelse overfaldt de med nedsættende udtalelser en kvinde, som i følge et vidne havde en mørk hudfarve og formentlig var østafrikansk. Da en mand ville hjælpe kvinden, blev han udsat for vold, skriver politiet.

Situationen udspillede sig onsdag den 25. maj, dagen før Kr. Himmelfartsdag cirka kl. 14.15 i et S-tog på Glostrup S-station.



I følge politiet steg de to voldsmænd på toget i Glostrup, men gik ud af toget igen efter episoden og før toget kørte videre.



De to beskrives som danske mænd mellem 25-30 år. De var begge muskuløse. Den ene havde lyst hår og var solbrun og glatbarberet og iført jeans og en grøn jakke. Den anden var rundkindet og havde kort mørkt hår og skægstubbe. Hans cowboyjakke havde et hvidt mønster/striber på ærme og ryg.



Politiet leder imidlertid også efter de to ofre i sagen, kvinden og manden, som steg af toget et par stationer senere, formentlig i Rødovre eller Hvidovre.



- Kvinden og manden, som det gik ud over, må meget gerne kontakte os. Og hvis nogen overværede episoden, hører vi gerne fra dem, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben, Københavns Vestegns Politi.

Københavns Vestegns Politi på 114