Efterlysning: Politiet beder om hjælp

Politiet efterlyser to formodede gerningsmænd efter et knivoverfald fredag nat

Østjyllands Politi beder nu om hjælp til at finde to mænd, som de formoder står bag et voldeligt knivoverfald i Odder natten til lørdag.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Som Ekstra Bladet har beskrevet blev en 32-årig mand stukket med kniv flere gange og blev fløjet på Skejby Sygehus med lægehelikopter. Hans tilstand er stadig kritisk.

Politiet efterlyser to mænd.

Den ene hedder Thomas Espensen og er 30 år. Han beskrives som dansk af udseende og er 134 centimeter høj.

Thomas Espensen efterlyses af politiet. Foto: Østjyllands Politi

Den anden mand hedder Alex Kris Hansen og er 26 år. Dansk af udseende, 176 centimeter høj, spinkel og har halvlangt blond hår.

Alex Kris Hansen er den anden mand, som politiet efterlyser. Foto: Østjyllands Politi

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at slagsmålet var en del af et internt opgør, som dog ikke vedrører bandemiljø.

De søger stadig vidner til overfaldet, og hvis man har oplysninger bedes man kontakte politiet på 114.