Efterlyst for bordel og narko på Fyn er anholdt i Costa Rica

Mens to danskere stilles for retten i Svendborg for menneskehandel med brasilianske kvinder er formodet bagmand anholdt i Costa Rica

En hollænder, der mistænkes for at være bagmand for menneskehandel med brasilianske prostituerede i Svendborg og indsmugling af 1,6 kilo kokain fra Tyskland til Danmark, er netop blevet anholdt i Costa Rica.

Han har været internationalt efterlyst af politiet på Fyn siden december sidste år, hvor han blev varetægtsfængslet ’in absentia’, og proceduren om udlevering til Danmark er nu i gang.

– Vi fik besked om anholdelsen i weekenden og er nu ved at få oversat sagens dokumenter, der skal sendes til myndighederne i Costa Rica, bekræfter senioranklager Jacob Thaarup.

På fredag stilles to danske mænd på 34 og 33 år for retten i Svendborg, hvor de begge er tiltalt for at have importeret to gange 800 gram kokain i samarbejde med den 27-årige hollænder. De nægter sig skyldige. Politiet fandt 107 gram af kokainen under ransagning på den 34-åriges bopæl.

Den 34-årige er også tiltalt for at have rekrutteret fire brasilianske kvinder til prostitution i Svendborg. Politiet mener, at hollænderen også havde en nøglerolle i at lokke kvinderne fra Brasilien til Svendborg, hvor de blev installeret i et hus og tvunget til at prostituere sig.

Lokket med kæmpe løn

Der er rejst tiltale for menneskehandel, fordi kvinderne blev lokket med en betaling på 30.000 euro om måneden, cirka 223.000 kr. Men virkeligheden var ifølge tiltalen, at de blev tvunget til at betjente kunder på bordellet og som escortpiger.

De fik besked på, at de skulle arbejde med prostitution i tre måneder, før de kunne rejse hjem. De måtte ikke forlade ejendommen uden opsyn, og de blev truet med at blive slået ihjel eller tævet, ligesom man ville ’komme efter’ deres familier i Brasilien.

Tiltalen beskriver også, at kvinderne levede under uhumske og nedværdigende forhold i bordelhuset.

Den 34-årige benægter, at kvinderne blev udsat for menneskehandel, men har erkendt rufferi. Kunderne blev fundet via annoncer i forskellige medier.

Kvinder afhørt i retten

De fire kvinder er alle rejst hjem til Brasilien, men politiet nåede at få tre af dem afhørt foran en dommer i Svendborg, så deres forklaringer kan benyttes som bevis under retssagen, der kører på fredag.

Bordel- og narkosagen blev opklaret ved en tilfældighed, da en politipatrulje standsede en bil i en rutinekontrol på mistanke om, at føreren var påvirket. I bilen, hvor der blev fundet lidt hash, sad den 27-årige hollænder og tre af de fire brasilianske kvinder.

De forklarede, at de arbejdede på et bordel i Svendborg, men hollænderen blev først senere knyttet til sagen. Han var i mellemtiden rejst ud af Danmark.