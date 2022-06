Efterlyst formodet knivstikker fortsat på fri fod

Politiet har fået en del henvendelser, efter at det lørdag udsendte en efterlysning af en 40-årig formodet knivstikker fra Hobro.

Men det har endnu ikke resulteret i en anholdelse, oplyser vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi søndag cirka klokken 11.

- Vi har fået en del henvendelser, men det er desværre ikke lykkedes at finde ham, siger han.

Efterforskningslederen fortæller dog, at politiet stadig foretager efterforskningsskridt i sagen.

Den efterlyste mistænkes for med kniv at have stukket en 37-årig mand fredag aften på en adresse på Randersvej i Hobro.

Den 37-årige blev alvorligt såret. Han fik førstehjælp på stedet og blev efterfølgende fløjet med helikopter til behandling på hospitalet.

Lørdag eftermiddag oplyste politiet, at han var i yderst kritisk tilstand, og søndag er der ikke nyt om mandens tilstand.

Politiet offentliggjorde lørdag eftermiddag navnet på den mistænkte samt et foto af ham. Der er tale om Ali Mohammad Ali, der er 40 år og syrisk af afstamning.

Den formodede gerningsmand har fast bopæl i området omkring Hobro. Nordjyllands Politi opfordrer alle med kendskab til ham til at kontakte politiet.

Ser man Ali Mohammad Ali, skal man ikke selv forsøge at tage kontakt til ham, men straks ringe til politiet på 114 eller 112, oplyser politiet.

Politiets foreløbige arbejde viser, at offeret og den eftersøgte har en relation. Af hensyn til efterforskningen vil politiet dog ikke udtale sig om yderligere detaljer.

