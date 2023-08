Efterlyst: Genkender du disse mænd?

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at identificere to mistænkte i en række indbrud

I løbet af foråret og sommeren har der været flere indbrud i Gistrup og Støvring i Nordjylland.

Nu beder Nordjyllands Politi offentligheden om hjælp til at identificere to mistænkte.

Efterforskningen har nemlig givet politikredsen anledning til at tro, at det er de samme to mænd, der står bag de mange indbrud, hvor især smykker, ure og kontanter har været tyvenes mål.

Indbruddene har primært været lavet i weekendernes mørke timer.

De to mistænkte

Den første af de to mænd, Mistænkt A, beskrives som lys i huden og iført en mørk kasket (formentlig fra Oakland Athletics) med et American League-mærke på venstre side.

Han var iført en mørk jakke med hætte og en brystlomme på venstre side af brystet med en lynlås.

Derudover havde han mørke joggingbukser, han bærer handsker med refleks og er iført mørke New Balance-sko.

Mistænkt A. Foto: Nordjyllands Politi

Den anden af de mistænkte, Mistænkt B, er lys i huden, bærer kasket og mørk jakke/skaljakke med hætte.

Derudover han har en halsedisse på og går med rygsæk. Han bærer ligeledes handsker med refleks, og derudover har han tennissko på - formentlig fra Adidas.

Mistænkt B. Foto: Nordjyllands Politi

Opfordrer

Efterforskningslederen ved Nordjyllands Politi, politikommisær Ulf Munch Sørensen, kommer med en klar opfordring til borgerne.

- Hjælp fra årvågne borgere er ofte en vigtig håndsrækning, når vi efterforsker sager. Vær derfor for tiden særligt opmærksom på personer og/eller køretøjer i dit nærområde. Det gælder for alle nordjyder i almindelighed, men selvfølgelig i særdeleshed for jer, der bor i de aktuelt berørte områder: Gistrup og Støvring, siger han.

Han beder ligeledes folk om at gennemså deres overvågning.

Hvis man genkender de to personer eller har kendskab til indbruddene, kan man kontakte politiet på telefon 114.