Efterlyst HA-rocker stadig væk

Det er fortsat ikke lykkedes politiet at slå kløerne i den 37-årige Erhan Semovski, som politiet efterlyste offentligt fredag i forbindelse med et drabsforsøg onsdag ved middagstid.

- Vi leder fortsat efter ham. Og det er både nationalt og internationalt, siger politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi lørdag morgen.

Erhan Semovski er ifølge Ekstra Bladets oplysninger et højtprofileret medlem af rockergruppen Hells Angels.

Her ses Erhan Semovski med en Hells Angels-halskæde. Privatfoto

Han er mistænkt for at have stukket en anden mand ned i Taastrup. Her opsøgte Erhan Semovski ifølge politiet offeret på et autoværksted.

- Han bliver ramt af en stor kniv og har skader flere steder på kroppen, siger Ole Nielsen.

Politiet mener, at overfaldet skete med så stor voldsomhed, at de vurderer det som drabsforsøg.

Ifølge politikommissær Ole Nielsen trækker knivoverfaldet ikke nødvendigvis tråde til bandemiljøet.

- Det er formentligt et personligt mellemværende mellem de to parter, har han sagt til Ekstra Bladet.

Erhan Semovski beskrives som mørk i huden og muskuløs af bygning. På gerningstidspunktet havde han mørkt fuldskæg og kortklippet mørkt hår.

Politifoto

Politikommissæren har tidligere oplyst, at der er gode videooptagelser af den 37-årige HA-rocker.

- Erhan Semovski ved godt, vi leder efter ham, og jeg skal derfor opfordre ham til at melde sig til politiet, siger politikommissær Ole Nielsen.

