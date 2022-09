Efterlyst: Knaldede på tribunen

Et yngre par var åbenbart lidt for begejstret for hinanden, da de for nyligt var tilskuere til en baseballkamp i Oakland.

En viral video, som florerer på sociale medier, viser parrets mistænkelige adfærd på tribunen, som ikke ser helt stuerent ud.

Videoen har ført til, at parret nu er blevet efterlyst af det californiske politi, fordi de mistænkes for at have offentlig sex til kampen.

Det oplyser New York Post.

Selvom de to personer ser ud til at hygge sig, så kan den påståede seksuelle akt få alvorlige konsekvenser for de frisindede unge mennesker. De kan potentielt stå overfor en fængselsstraf på seks måneder samt en bøde på 1.000 dollars.

Politiets udsendte billede af det unge par. Foto: Oakland Politi

Det amerikanske politi har i deres efterforskning valgt at offentliggøre billeder af de to turtelduer, som skulle være de formodede gerningsmænd.

Oakland politi oplyser samtidigt, at de frigiver billederne i håb om, at borgere kan hjælpe dem med at identificere de to personer.

Videoen af sexakten har allerede skabt vilde reaktioner på de sociale medier, hvor flere amerikanere kommer med jokes som:

- These seats suck

- Keep your head in the game

- Don't blow it