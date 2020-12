En 56-årig kvinde er mandag formiddag fundet død i en grøft ved Rødekro.

Kvinden er formentlig død efter en solo-ulykke på sin knallert. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Her lyder det videre, at man ikke formoder, at der er sket noget kriminelt. Kvinden blev tidligere på morgenstunden efterlyst af politiet.

De pårørende er ligeledes underrettet, skriver politikredsen på Twitter.

Kvinde forsvundet