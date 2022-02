Efterlyst øksemand fængslet

En 58-årig mand er efter intens efterforskning anholdt og varetægtsfængslet for at stå bag flere tilfælde af hærværk, hvor der er brugt en økse til at knuse ruder flere steder centralt i Roskilde.

Det skriver Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Knuste ruder på hospital

Den anholdte er mistænkt for at stå bag fem tilfælde af hærværk, der alle blev begået fra nytårsaften og en uge frem om aftenen og om natten.

I løbet af ugen blev der blandt andet knust ruder i 7eleven på Roskilde Station og ved hovedindgangen på Roskilde Sygehus.

Ifølge overvågningsvideoer og vidner har man kunne konkludere, at hærværket blev begået med en økse og det sandsynligvis var samme gerningsmand der stod bag.

- Utrygt for borgerne

Efterforskningsleder Kim Løvkvist, vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestsjællands Politi, oplyste onsdag, at man ikke havde pågrebet gerningsmanden på trods af en stor politimæssig indsats, og man gik derfor ud med en efterlysning.

- Det er utrygt for borgerne, at en mand går rundt i det offentlige rum med en økse. Vi har brugt betydelige efterforskningsressourcer for at opklare sagen og sætte en stopper for hans adfærd, udtalte han og bad offentligheden om hjælp.

Det gav altså pote, og allerede onsdag aften omkring kl. 22 kunne politiet skride til anholdelse af den formodede gerningsmand efter tip fra borgere.

Den 58-årige, der nægter sig skyldig blev varetægtsfængslet frem til 10. marts efter et grundlovsforhør torsdag eftermiddag.