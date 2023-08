Efterlyst på niende døgn: - Der må være et eller andet galt

Det er nu ni dage siden, at Midt- og Vestsjællands Politi efterlyste den 19-årige Aleks Nika, som sidste weekend flygtede fra den sikrede institution Kofoedsminde på Stevns. Mandag er han stadig på fri fod, bekræfter politiet over for Ekstra Bladet.

Trods sin unge alder har Aleks Nika noget af et generalieblad og er dømt for tyveri, bedrageri, færdselsovertrædelser, brud på våbenloven, og ulovlig besiddelse af stoffer. Politiet fraråder, at man tager kontakt til Aleks Nika, men at man i stedet ringer 114, hvis man ser ham.

Blot fire dage inden Aleks Nikas flugt formåede en 32-årig også at flygte fra insitutionen. Han er dog bag lås og slå igen. Men ikke desto mindre er det lykkedes to anbragte at flygte inden for en uge.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 19-årige Aleks Nika beskrives som 175 centimeter høj, almindelig af bygning og muligvis iført joggingsæt af mærket Armani. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Og borgere i lokalområdet kan ikke forstå, hvordan det er muligt.

Annonce:

- Jeg synes, at det er underligt, at det kan ske, når institutionen er så sikker, som den er. Så forstår jeg ikke, hvordan det kan ske, udtaler 70-årige Lykke Henriksen, der bor cirka seks kilometer fra Kofoedsmindes sikrede afdeling på Stevnsfortet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lykke Henriksen bor i Store Heddinge og kan ikke forstå, hvordan det kan være muligt, at to er flygtet fra en så sikker institution. Foto: Axel Emil Hammerbo

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Også 30-årige Steffen Pedersen mener, at der burde være mere styr på sagerne.

- Der er et eller andet sted, hvor der ikke er lige så meget styr på det, som der skal være, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Steffen Pedersen, her med sin toårige søn Oliver på armen, mener, at der må være noget galt på Kofoedsminde-institutionen. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Man stikker ikke af fra nyere institutioner, så der må være et eller andet galt. De må have for mange beføjelser, siger Steffen Pedersen videre.

Den konklusion deler 53-årige Pia Krahmer Rasmussen.

- Der er skåret for meget på vores institutioner, siger hun prompte, da Ekstra Bladet spørger, hvad hun tænker om, at der inden for én uge er to anbragte, der er flygtet fra det, der ellers skulle være en 'topsikret' institution.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pia Krahmer Rasmussen mener, at der må være skåret for meget på vores institutioner. Foto: Axel Emil Hammerbo

Det er dog ikke hende selv, hun er mest bekymret for.

- Jeg tænker mere på de ansatte. De må have det svært.

Skal føle sig tryg i et lokalsamfund

Forstander på Kofoedsminde Kay Jokil kan godt forstå, hvis borgere i Store Heddinge føler sig utrygge.

- I et lokalsamfund skal man kunne følge sig tryg, siger han til Ekstra Bladet.

Forstanderen mener dog modsat nogle af beboerne i området ikke, at de to flugter er et udtryk for, at der er noget galt.

- Det er sådan med alle sikkerhedsforanstaltninger, at de - heldigvis - sjældent bliver brudt, men at dem, der er ude på at bryde sikkerhedsforanstaltningerne, de har en sjælden gang imellem held med at gøre det. Det er sket her, og det skal vi skabe en læring af og sørge for, at sikkerheden bliver endnu bedre i fremtiden.

- Men to på én uge er vel mere end bare held?

- Det er tilfældigt. Det er to forskellige metoder, de har benyttet. To forskellige flugtveje.