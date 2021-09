Efterlyst: Pludselig ændrede han adfærd

Er mistænkt for at stå bag et voldtægtsforsøg

En ung mand fik lokket en 19-årig kvinde med sig under påskud af, at han havde brug for hjælp. Men det udviklede sig til en situation, som Nordjyllands Politi betragter som et voldtægtsforsøg.

De efterlyser nu den formodede gerningsmand til episoden, der skete søndag 12. september klokken 5.34 på Vesterbro i Aalborg, hvor kvinden var på vej hjem fra en bytur.

l- Kvinden fulgte med ham til Stengade, bag Sygehus Nord, og her ændrede manden pludselig adfærd. Han greb hårdt fat i kvinden og fik hende skubbet omkuld. Det lykkedes dog heldigvis for kvinden snarrådigt at slippe ud af situationen – og hun henvendte sig straks til os, forklarer lederen af politiets efterforskning, politikommissær Lene Madsen, i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at de af hensyn til den verserende efterforskning ikke kan gå i detaljer med sagens detaljer.

Politifoto

- Men der er nogle omstændigheder omkring episoden, der gør, at vi betragter det som forsøg på voldtægt, siger hun.

Politiet har efterforsket sagen og har også fundet video-overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand,

Han beskrives som cirka 25 år gammel, mørk i huden, cirka 175 centimeter høj og lettere buttet. Han har mørkt kort hår, kort sparsomt skæg og var iført sort cap, sort hættetrøje med orange lynlåse på fronten, sorte Adidas bukser med orange bånd/stribe om det venstre ben og grå sportssko.



- Vi tager sagen yderst alvorligt – og vi opfordrer ham til at melde sig til os med det samme, siger efterforskningslederen.

Hun opfordrer også andre med oplysninger i sagen om at kontakte politiet på 114.